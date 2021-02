Téléjournaux sans publicité à Radio-Canada

Pierre Karl Péladeau reproche à la télévision de Radio-Canada de faire une concurrence déloyale aux réseaux privés en ayant recours à du financement publicitaire. Quoi qu’en dise Radio-Canada, cette critique est justifiée étant donné que c’est un réseau public qui est financé via les impôts des citoyens. Une anomalie semblable a été corrigée il y a longtemps en ce qui concerne la radio publique versus les stations privées. Il serait temps d’appliquer la même recette au secteur de la télévision. Mais en premier lieu, il faudrait au moins commencer par les journaux télévisés. Parmi les télévisions francophones, je ne connais aucun journal télévisé dont le contenu est interrompu à plusieurs reprises comme c’est le cas à Radio-Canada. Contrairement à toute autre émission de divertissement, d’information ou de sport qui est choisie volontairement sur une large place horaire, en démocratie, le journal télévisé qui est diffusé à des heures fixes de grande écoute est un bien essentiel qui ne devrait pas être interrompu. C’est un manque de respect envers les téléspectateurs à qui on impose des images et des messages, sans compter l’économie de temps qui pourrait en résulter. De façon générale, Radio-Canada pourrait aussi se démarquer des réseaux privés en concentrant les messages publicitaires dans des capsules de quelques minutes entre chaque émission.