Pour des masques plus respectueux de l’environnement

Monsieur le Premier Ministre du Québec,

Par le biais de ma lettre, moi-même ainsi que les autres élèves du parlement de mon école voulons vous remercier pour l’investissement accordé pour la récupération des masques utilisés dans nos écoles. L’environnement nous tient vraiment à cœur, merci encore.

Mais ce n’est pas tout. Je vous propose d’aller plus loin, d’un point de vue écologique, quant à la production de nos chers masques. Comme vous le savez, ceux-ci sont importés et viennent de loin. Les nombreux allers-retours génèrent évidemment beaucoup de pollution. Je vous demande alors de considérer d’acheter localement ces bouts de tissus qui sauvent des vies (par exemple, auprès de l’entreprise Humask, à Louiseville).

Ensuite, je vous invite à réfléchir à l’idée de répandre l’initiative mise en place dans les écoles secondaires à d’autres endroits où la récupération des masques peut être nécessaire à long terme. Vous me voyez venir, ce sont principalement les hôpitaux (mais avec les règles sanitaires, nous pouvons tout de même inclure toutes les places où le port du masque chirurgical est obligatoire, si nous prévoyons que la COVID-19 durera longtemps). Dans les hôpitaux, nous avons toujours jeté le masque, et ça va continuer si nous ne faisons rien. Cela en fait beaucoup, je le sais. Les conditions nous poussent à agir, et pourquoi ne pas le faire « plus vert », avec une vision à plus long terme ?

Les changements climatiques ne peuvent pas se mettre sur pause, comme nous. Les catastrophes écologiques suivront et frapperont de plein fouet. Vous avez actuellement le pouvoir de faire changer nos habitudes de vie pour notre futur.