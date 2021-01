« Si cette pandémie peut finir ! » C’est un souhait, un soupir et un cri qui se font entendre de plus en plus souvent, de plus en plus fort, pendant que la pandémie entre bientôt dans sa deuxième année. Les vaccins ont été conçus et fabriqués à une vitesse record. Avec eux apparaît, selon l’expression consacrée, « la lumière au bout du tunnel ». Toutefois, au-delà de ce tunnel, les mauvaises surprises peuvent surgir. Déjà, certaines mutations se sont produites chez le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19. Ces variants sont plus contagieux et possiblement plus virulents. En quelque sorte, nous assistons à l’émergence de la COVID-21…

Par ailleurs, d’autres zoonoses — maladies transmissibles des animaux aux humains — se manifesteront à cause de la proximité croissante des animaux et des gens. L’OMS estime qu’à l’échelle mondiale, les zoonoses représentent environ 60 % des maladies transmissibles à l’humain et 75 % des infections émergentes.

Il ne sert à rien d’attendre la fin de cette pandémie-ci. Il faut apprendre à vivre avec les virus : maintenir la distanciation physique, observer une hygiène stricte, porter le masque, protéger les plus vulnérables. Il faut cesser de se raconter des histoires : « ça va bien aller » ou « tout reviendra bientôt à la normale ».

Si on admet que les virus sont là pour de bon, il faut ouvrir prudemment et graduellement les endroits fermés en ce moment. Non seulement les mesures draconiennes causent des dommages psychologiques bien connus, mais elles engendrent une fatigue de la population suivie du rejet global des restrictions. On pourrait envisager, par exemple, d’ouvrir les musées et les bibliothèques et observer l’évolution du nombre de contaminations pendant trois ou quatre semaines. Si le taux de positivité ne change pas, on ouvre d’autres lieux, les gyms ou les salons de coiffure. Puis, on rouvre avec toutes les précautions nécessaires les autres endroits maintenant fermés.

La Santé publique sait quels sont les endroits les moins à risque de propagation des virus et quelles mesures prendre pour réduire le plus possible la contagion.

Non, nous ne sommes pas pessimistes, mais réalistes. Ce n’est qu’en regardant la réalité telle qu’elle est qu’on va s’en sortir et reprendre une vie plus normale et agréable.