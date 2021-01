Graffitons, graffitez, graffitage…

S’il y a bien une chose que la COVID-19 n’a pas ralentie, c’est bien le vandalisme. Certains quartiers de Montréal commencent à ressembler au Bronx des années 1980.

Plutôt que de s’attaquer au problème, qui s’aggrave d’année en année, la Ville semble s’être résignée à dépenser des fortunes pour nettoyer les façades des édifices et des commerces. Elle nous dira que, par les temps qui courent, elle a bien d’autres chats à fouetter et que, en matière de graffiteur, il faut attraper le chat sur le fait. Justement, nos « tagueurs », on s’en doute, n’agissent pas entre 9 h et 17 h.

Avec le couvre-feu, nos rues n’ont jamais été aussi désertes la nuit. Alors, au lieu de faire la chasse aux itinérants pour leur donner des contraventions, nos policiers pourraient peut-être en profiter pour faire un coup de filet chez les barbouilleurs, qui n’en finissent plus de dégrader notre mobilier urbain. C’est vrai qu’ils doivent courir beaucoup plus vite que les itinérants…