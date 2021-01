Dans les années 1960, ici en Amérique, il y a eu un jouet destiné aux enfants annoncé par des publicités, déjà omniprésentes lors d’émissions populaires transmises à la télévision. J’avais neuf ans quand, un Noël, j’ai reçu ce cadeau, que de rares parents aujourd’hui feraient à leur enfant. Le « Johnny Seven », une sorte de fusil de guerre multifonction, promettait de la puissance, plusieurs sortes de munitions et d’options de tirs. Ça ne pouvait qu’être décevant : le jouet ne fonctionnait pas très bien d’une part et, comme je m’en rendrais compte plus tard, tous les ersatz de « puissance » qu’on voudra nous vendre seront décevants.

Avec le recul, je comprends mon intérêt pour cette « puissance » qu’on ne m’avait pas appris à reconnaître en moi et ce désir de parodier une guerre, des combats que je sais aujourd’hui destructeurs de corps et d’âmes humaines, mais qui n’étaient alors que des jeux d’enfants ignorants de ces choses. Si je voulais me faire complotiste, je dirais que ce jouet, construit par la marque Topper Toys, a probablement eu la NRA comme investisseur. Les garçons de mon époque ont presque tous eu des armes comme jouets ; et la télévision, avec sa panoplie d’émissions et de films de guerre, de cow-boys et de drames policiers, a achevé un véritable conditionnement et une banalisation de ces armes. Ajoutons à cela un amendement donnant droit à tous citoyens de posséder une arme, une vraie, et une culture où l’on donne une carabine 22 à son adolescent, et nous nous retrouvons avec un problème comme aux États-Unis. Les hommes que l’on voit avec leur fusil d’assaut, le doigt tendu près de la détente, sont comme des enfants avec leur Johnny Seven. Des enfants dangereux, dans des corps d’adultes en manque de puissance qui n’ont pas eu la chance de se faire expliquer ou d’apprendre ce qu’elle était vraiment. Ces adultes frustrés et colériques parodient à leur tour les jeux de guerre, avec des armes aussi destructrices et puissantes que mon cadeau du Noël 1965, mais en vrai.