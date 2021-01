Pour une télévision publique hertzienne de qualité

Alors que Radio-Canada se présente devant le CRTC pour renouveler son mandat de diffuseur public, on peut se demander si elle a bien compris ce mandat. Car il ne doit sûrement pas inclure la production de jeux-questionnaires et de talk-shows insignifiants, à la portée de n’importe quelle télévision privée, alors qu’en même temps, on relègue les meilleurs documentaires et émissions d’information à RDI, une chaîne payante exigeant l’abonnement à un distributeur privé. Radio-Canada doit s’en tenir à une production d’intérêt public, de qualité et accessible gratuitement en mode hertzien.