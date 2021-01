À force de fusions…

Dans l’excellent texte de Laurent Howe sur le développement urbain de Montréal dans l’édition du 21 janvier dernier, une phrase m’a étonné. « Il n’y a pas, fondamentalement, une bonne ou une mauvaise façon de faire une ville. »

À mon humble avis, pour ce qui concerne la ville de Saguenay dont la fusion fut décrétée par le gouvernement du Québec, il y a de cela vingt ans, cette fusion forcée fut une mauvaise façon. Mis à part l’esprit de clocher qui perdure, incrusté, même à la table du conseil municipal, là où la vision grande ville, leitmotiv de la mairesse, est un beau principe théorique seulement, notre cité est davantage une région.

C’est un énorme territoire de 1136 km2 (Montréal, 365 km2) couvert de forêts et de champs, ponctué ici et là de quatre agglomérations : Lac Kénogami, Laterrière, Canton Bégin et Shipshaw, et de trois arrondissements : Chicoutimi, Jonquière et La Baie. Par exemple, à notre échelle humaine, il se trouve que la fusion de Gatineau et de Hull, des villes jumelles, avait du sens : 341 km2, avec 832 âmes par kilomètre carré.

Ici, c’est impossible, selon moi, de fusionner physiquement et socialement tout cela, en même temps que trop de forces vives quittent le territoire composé d’une population de plus en plus vieillissante.

Vingt ans de laboratoire auront, au moins, eu le mérite de démontrer l’infaisabilité d’ériger, d’un coup de baguette magique, une ville de 150 000 habitants et plus avec une distanciation physique et des mentalités aussi grandes entre ces trois cités elles-mêmes déjà fusionnées au vingtième siècle.