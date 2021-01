La faille américaine

La fracture sociale états-unienne (Nord-Sud) est si béante qu’on doute parfois que la guerre civile soit terminée. La partie vaincue semble n’avoir jamais accepté le verdict.

L’amertume vient encore de ce que le Nord est plus développé, plus favorisé notamment sur le plan de la scolarité (Yale, Johns Hopkins, Harvard ne sont pas au Texas). On ne peut s’y tromper : l’extrême droite suprémaciste a toujours été présente au Sud (assassinat du président abolitionniste Lincoln, Ku Klux Klan, ségrégation, assassinat de Martin Luther King). L’Amérique parvient difficilement à exorciser ce démon. Pour mettre un comble à l’affaire, la violence, plus ou moins encouragée par le 2e amendement, fait partie des mœurs du pays.

Quoi de surprenant que des hordes armées déferlent sur le siège du gouvernement à Washington, de tendance majoritairement démocrate depuis sa fondation, et qui se permet en outre un certain raffinement, inconnu de ces contestataires brutaux issus du pays profond. Plusieurs d’entre eux, soit dit en passant, sont des descendants de pionniers du Far West, plus prompts à dégainer lors d’un litige qu’à faire appel à la règle de droit. Ajoutez à cela une radicalisation qui les fait basculer dans un univers pratiquement paranoïaque et vous obtenez un mélange détonant.

Quand un parano n’a pas de raisons de se plaindre, il en invente ; quand il perd ses

élections par un vote légitime, il hurle à la fraude électorale généralisée. Les armes deviennent le seul et tragique moyen de dialogue de l’homme à qui il ne reste que des prétextes.

Les États-Unis ne manquent pas d’ennemis à l’extérieur, mais il est à craindre que la menace vienne maintenant de l’intérieur, de ces nostalgiques d’une Amé-rique arrogante (great again). À cette réserve près que le titre de première puissance de cette Amérique-là, de gendarme de la planète, paraît en train de lui échapper.

Le colmatage du fossé social américain, si tant est qu’il soit possible, la sortie de crise pandémique, le redémarrage économique de la nation, voilà les grands travaux qui attendent le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Les 78 ans du président Biden ne sonnent pas vraiment l’heure de la retraite.