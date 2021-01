En tant que médecin retraitée ayant œuvré en gériatrie entre autres, je ne peux qu’être entièrement d’accord avec les opinions des Drs Zhang et Gaillardetz. En résumé, les soins appropriés dans le meilleur intérêt du patient, au bon moment, au bon endroit et par le bon intervenant. En ce qui concerne le “bon intervenant », il s’agit de l’intervenant le plus significatif pour le patient et dont le champ de compétence est approprié, l’intervenant pouvant collaborer avec un autre intervenant au besoin pour prendre la meilleure décision. Pourquoi n’est-il pas envisageable que des infirmières praticiennes régulières et permanentes (attribuées à ces établissements en nombre suffisant) fassent un suivi étroit des patients âgés des RPA, RI, CHSLD et même des patients dans les maisons de soins palliatifs et qu’au besoin, elles consultent un médecin rattaché à ces établissements qui pourrait intervenir si leur champ de compétence est dépassé ou des décisions difficiles sont à prendre pour le traitement le plus approprié. Ceci nécessiterait une collaboration étroite entre ces deux soignants mais éviterait qu’un patient se retrouve inutilement à l’urgence traité par un médecin qui ne le connaît pas et qui bien souvent dispose de peu d’information pertinente sur le patient envoyé. L’infirmière praticienne serait la personne la plus significative pour le patient et assurerait une permanence constante et continue auprès de celui-ci. Y a-t-il des infirmières praticiennes permanentes dans ces résidences actuellement ? Je pose la question.