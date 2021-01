Détruire notre patrimoine pour un stationnement, quel manque de vision!

L’hôtel de ville de Sept-Îles, construit par l’agence ARCOP (Affleck, Desbarats, Dimakopoulos, Lebensold, Michaud, Sise, Architectes), et inauguré en 1960, est une marque importante de notre héritage architectural. Les œuvres d’ARCOP ont très tôt manifesté l’architecture de haute qualité. Leur premier projet réalisé a été le Queen Elizabeth Playhouse de Vancouver, inauguré en 1958, et pour lequel ils ont reçu la médaille Massey en 1959. Dans cette orientation des œuvres publiques, l’hôtel de ville de Sept-Îles joue un rôle crucial dans l’histoire de l’architecture publique d’après-guerre au Canada.

Je joins ma voix au rapport commandé par la ville de Sept-Îles et réalisé par la firme Patri-Arch qui conclut que l’hôtel de ville de Sept-Îles, malgré les dégradations qui ont eu cours au fil du temps, est d’une valeur patrimoniale supérieure. Ne devrait-on pas être collectivement fier qu’un bâtiment soit reconnu pour son excellence architecturale et, par conséquent, conservé ?

Il est difficile de comprendre pourquoi le maire de Sept-Îles n’a pas rendu publiques les conclusions de ce rapport patrimonial concernant l’hôtel de ville dès leur parution. Il est tout aussi difficile de constater que les conclusions de ce rapport sont ignorées dans sa politique de préservation du patrimoine dela ville. Pourquoi avoir alors commandé le rapport au coût de 16 000 $ ? Les conclusions d’un tel rapport ne devraient-elles pas être rendues publiques dès leur annonce ?

Détruire l’hôtel de ville de Sept-Îles pour y faire un stationnement est un outrage social et urbain. Social puisque l’hôtel de ville de Sept-Îles est un symbole et sert la démocratie. Il est la maison des citoyens. Du point de vue de l’urbain, on échange un édifice vital avec un vide, un trou dans la fabrique urbaine, ce qui est catastrophique pour l’aménagement des villes.

Raser un bâtiment de valeur, un bien culturel et un édifice public symbolique essentiel enlève une marque si pertinente de l’histoire de la ville. La volonté d’y implanter un stationnement à sa place est un acte de vandalisme qui va à l’encontre de tout concept social, culturel et urbain. Dans ce cas spécifique, le manque flagrant de vision de la municipalité est une offense impardonnable. Cela va à l’encontre même d’une préservation cohérente du patrimoine. La logique mercantile doit cesser de raser ces bâtisses patrimoniales.