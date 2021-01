Il faut franciser la Major League Soccer

Je ne comprends toujours pas pourquoi on ne francise pas au Québec le nom de la ligue du Club de foot Montréal. On ne dit ou n’écrit pas ici en français National Hockey League ou NHL lorsqu’il est question de la LNH. Pourquoi alors utilise-t-on en français Major League Soccer ou son sigle MLS ? Ce n’est pourtant pas compliqué de dire ou d’écrire quelque chose comme, par exemple, Ligue majeure de soccer ou LMS. Je crois que plusieurs acteurs influents de la société québécoise ont manqué de vigilance sur cette question et ont adopté le nom anglais de la ligue sans se donner la peine de le franciser.