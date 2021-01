Donald Trump et la peine de mort

Raymond Labelle - Abonné 18 janvier 2021 09 h 33

Les assassins et bandits que Trump a graciés

Ce festival d’exécutions fédérales et ce refus par Trump de commuer des peines de mort en peines à vie est d’autant plus choquant quand on pense à cette grâce totale (aucune peine à subir, totale libération) d’

" une quinzaine de grâces et cinq autres mesures de clémence, qui bénéficient notamment à quatre ex-agents de la sulfureuse société de sécurité privée Blackwater, reconnus coupables du meurtre de 14 civils irakiens en 2007 à Bagdad.



L’un de ces gardes de sécurité, Nicholas Slatten, a été condamné à une peine de prison à vie, les trois autres à des peines de 12 à 15 ans.

Ils avaient été reconnus coupables d’avoir ouvert le feu à la mitrailleuse et jeté des grenades sur un carrefour très fréquenté de Bagdad, alors qu’ils circulaient en véhicules blindés, un carnage qui avait suscité une indignation mondiale.



La fusillade avait fait 17 morts selon les autorités irakiennes, mais l’implication des mercenaires n’avait été établie que pour 14 cas, dont des femmes et des enfants." (Source : https://www.journaldemontreal.com/2020/12/23/les-graces-accordees-par-trump-provoquent-lindignation )

Des militaires américains s’étaient prononcés contre cette grâce présidentielle.



Trump avait annoncé le 22 décembre 2020 (en fin de mandat donc).



Même source :



« Le président américain a aussi gracié deux de ses alliés mis en cause dans l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur une possible collusion entre la Russie et son équipe de campagne en 2016: un ancien conseiller diplomatique, George Papadopoulos, et un avocat néerlandais, Alex van der Zwaan.



Fin novembre, Donald Trump avait déjà gracie Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale, également mis en cause dans la même affaire.



D’autres grâces ont été accordées à trois élus républicains condamnés pour corruption, Duncan Hunter, Chris Collins et Steve Stockman. »