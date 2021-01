Comment se débarrasser des vieux

Bernard LEIFFET - Abonné 18 janvier 2021 10 h 36

Mourir dans la dignité, voilà le sort que l'on nous réserve aujourd'hui?

François Legault a été ministre de la santé pas longtemps sous le PQ! Il n'y a pas été assez longtemps pour comprendre l'organigramme de l'époque. Depuis qu'il est en poste comme PM du Québec, il a vite compris cependant que le Québec était dépourvu tant en masques que d'autres choses pour aller au plus pressant dans une pandémie. Comme nous sommes à la merci du gouvernement fédéral pour ce domaine particulier il faut donc s'en remettre encore à l'autorité supérieure et les « coups de gueule » des deux PM ne sont que la démontration du fonctionnement d'une fédération épuisée, sans avenir sinon celui des pomesses.

La centralisation verticale faite par le PLQ a rendu trop lente la communication du haut vers le bas, et du bas vers le haut n'en parlons pas, avec les préposés, les infirmières et les médecins pris dans un enfer indescrptible! Les infirmières n'ont eu que récemment leur permanence. N'oublions pas non plus les relations entre le PM et le personnel de la santé dont plus de 20 000 employés en congés de maladie! Évidemment, il faut être vieux pour discerner ce qui se passe, un jeune n'ayant aucun souci à se faire quant à son sort,! Après avoir vu les gens dans les CHSLA recevoir leur vaccin, comme les préposés à la santé, le temps presse aussi pour les centaines de milliers de vieux au moins, dans leur maison par exemple, pour recevoir ces vaccins. Mais voilà, le hic, l'approvionnement des vaccins est de plus en plus aléatoire ce qui met de la pression chez les vieux en particiuier! La même pression que ceux qui attendent une chrirurgie qui peut attendre! Faire des promesses ne date pas d'aujourd'hui et le gouvernement de la CAQ comme celui d'Ottawa devraient être plus transparents pour mieux évaluer l'avenir, les vieux en savent probablement beaucoup plus que ceux qui tentent de voir-là un fait naturel des choses!