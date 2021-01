Pourquoi fermer un cimetière?

En cette période où nous cherchons tous des endroits sécuritaires pour marcher à Montréal, l’accès au cimetière Notre-Dame-des-Neiges est fermé, semaine et fin de semaine, sauf pour les inhumations. Pourquoi le cimetière Mont-Royal juste à côté est-il, lui, ouvert ? Désire-t-on que tous les Montréalais se retrouvent entassés sur le mont Royal ? Ce choix des autorités est incompréhensible alors qu’on doit pratiquer la distanciation physique. Qu’on ferme les columbariums et mausolées du cimetière si leur accès est trop complexe à gérer en temps de pandémie, je comprends, mais qu’on laisse la population se cogner le nez à des grilles fermées semaine après semaine pendant une aussi longue période me laisse pantoise. À quand la décision de rouvrir les grilles ?