Encourageons la vaccination!

Ma mère a 97 ans et vit dans un CHSLD où le vaccin contre la COVID est administré aujourd’hui même. En lui rendant visite hier, j’ai abordé le sujet de cette vaccination avec trois préposées, présumant qu’il s’agissait d’une très bonne nouvelle et d’un grand soulagement pour elles. Eh bien non. Toutes les trois m’ont dit qu’elles refusaient le vaccin. Au moment où tous les Québécois s’engagent dans un autre confinement notamment pour protéger leurs « anges gardiens », le gouvernement ne devrait-il pas exiger de ces derniers qu’ils fassent leur part pour se protéger eux-mêmes et protéger nos aînés ? Où allons-nous si une part trop importante du personnel de la santé refuse le vaccin ? Tous ces médecins que nous entendons chaque jour nous implorer de suivre les mesures sanitaires pour éviter le débordement dans les hôpitaux ne devraient-ils pas intervenir publiquement pour inciter le personnel de la santé à se faire vacciner ? Je suis inquiète pour ma mère et pour nous tous.