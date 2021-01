Où est le leadership?

Pourquoi une personne qui n’a pas fait les efforts suffisants pour porter le masque, respecter la distanciation, limiter ses déplacements non nécessaires ou utiliser l’application de la collectivité (ou le « token » machin-truc équivalent) peut-elle légitimement se faufiler dans la ligne d’attente pour recevoir le vaccin ou d’autres services de santé ? Pourquoi nos politiciens, bureaucrates et agents de communication, qui se sont traîné les pieds sur à peu près tout, et ont donc failli à montrer le meilleur exemple, auraient-ils la priorité ? Le leadership COVID-19 a manifestement manqué à l’appel en 2020 aux niveaux fédéral, provincial, local et communautaire à travers tout le Canada. La gestion de la pandémie en cours s’améliorera-t-elle en 2021, alors qu’il y a pire à venir selon l’Organisation mondiale de la santé ?