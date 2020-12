Le Sud sans nuances

À force de se « covider » le cœur pour trouver des coupables à la pandémie, on en vient à oublier la nuance pour se réfugier dans la quiétude du tout-inclus idéologique. En ce sens, les voyageurs qui ont choisi la COVID du Sud à la place de celle du Nord deviennent des cibles de choix comme facteurs de propagation du virus, et ce, souvent avec raison si on se fie à certains reportages journalistiques. Si des gens niant la pandémie étaient des « têtes folles » ici, ils le seront tout autant et même plus dans ces décors paradisiaques où l’alcool et l’exubérance deviennent des maîtres à penser.

Sans nier l’effet de la propagation du virus causée par ces voyageurs à leur retour, il ne faut pas oublier que la seconde vague, qui connaît plus de 2000 nouveaux cas par jour, est la résultante de comportements délétères de personnes à l’intérieur de nos frontières. De plus, toute comparaison avec les causes de la première vague qui émanaient de personnes ayant voyagé à l’étranger durant la semaine de relâche doit être replacée dans le contexte de cette période prépandémique. Si je me souviens bien, les directives de la Santé publique étaient alors embryonnaires ; on commençait à peine à parler de distanciation de deux mètres, le port du masque n’était pas dans les cartons du docteur Arruda et, surtout, on ne connaissait pas la transmission du virus par des personnes asymptomatiques. Qui plus est, il n’était pas question d’imposer une quarantaine au retour pour les voyageurs qui avaient séjourné à l’étranger. Comme on peut le constater, la situation actuelle est très différente. Le resserrement des nouvelles règles sanitaires aura sans doute des effets bénéfiques sur les conséquences du retour de ces fêtards bronzés.

Enfin, il y a lieu de faire la différence entre ces vacances de courte durée dans ces « tout-inclus » et celles effectuées par des retraités pour une période de plusieurs mois. Si les premières se passent dans un climat d’euphorie, les secondes se vivent dans un quotidien où le calme et la prudence sont garants d’un retour au pays plus sécuritaire pour ces snowbirds qui ont suivi les mêmes règles là-bas qu’ici.

Il est temps que des nuances soient apportées quand vient le temps de condamner ces voyages dans le Sud et de cesser de casser du sucre sur ces retraités qui ont souvent besoin de chaleur pour soigner tous ces petits bobos qu’une vieillesse assumée leur inflige.