Moi, Moi, Moi

Je ne vois pas pourquoi je suis obligée d’arrêter aux feux rouges, aux arrêts, cela ME contraint à laisser le passage aux autres. En plus, ces arrêts ME retardent et briment MA liberté d’arriver à MA destination, à MA convenance.

Je cesse ce délire et demande à tous les antimasques, vacanciers du temps des Fêtes et autres fêtards de faire preuve de respect et de responsabilité envers tous ceux et celles qui sont au front dans nos services de santé. S.V.P., je vous demande de rester bien au chaud chez vous afin de préserver l’amour de l’autre, c’est ce qui NOUS reste de plus précieux en ces temps difficiles et incertains. Vous n’aurez pas à vous préoccuper des feux rouges, des arrêts, du froid, de l’obligation de vous déguiser : le respect et la responsabilité à l’égard d’autrui seront les plus beaux cadeaux à vous offrir et à nous offrir.