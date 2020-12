Bravo, les profs!

J’ai donné mon dernier cours en présence le vendredi 13 mars 2020, la journée de l’annonce du confinement. J’ai ainsi terminé ma carrière de professeur à distance, après 30 ans auprès d’élèves qui m’ont toujours stimulé. Je ne les remercierai jamais assez.

Cependant, c’est à mes collègues que je pense en ce moment. Je prends ma retraite alors que les défis sont nombreux pour les enseignants qui continueront de travailler de façon hybride cet hiver.

En outre, l’enseignement est devenu de plus en plus difficile au fil des ans avec les technologies qui se pointent à l’école, la multiplication d’élèves avec des besoins particuliers et le traitement de courriels et de messages envahissants. La pandémie a ajouté une couche supplémentaire au travail des professeurs, qui doivent maintenant s’occuper de la gestion des cours à distance et de la détresse accrue des élèves.

Malgré tout, les professeurs ont permis aux élèves de poursuivre leurs études en leur fournissant des moyens de réussir en dépit des nombreuses embûches liées à la COVID-19.

De cette façon, ils construisent la société de demain en aidant les jeunes à traverser cette période particulièrement difficile. Tous les jours, ils se dévouent sans compter leurs heures pour pallier l’enseignement en personne.

Pour cette prouesse humanitaire qui se prolongera cet hiver, je dis bravo à tous les enseignants, du primaire à l’université, tout en saluant leur courage, leur abnégation et leur générosité !