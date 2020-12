La période des Fêtes apporte une pause sociale et politique. Cette saine et nécessaire accalmie produit quelque chose de bon avant que les politiciens, avec diligence, ne fourbissent leurs armes pour des combats idéologiques.

Plusieurs rassemblements illégaux à Noël ont clairement démontré que malheureusement, des citoyens faisaient fi des recommandations de la Santé publique. Ces gens possèdent donc une morale orientée davantage vers le droit de fêter plutôt que vers la solidarité dans la retenue. Les inéluctables rassemblements deviennent tant attendus pour la satisfaction des non-croyants puisque le confinement et, bien sûr, la zone rouge les ont éloignés des êtres chers. Certains illuminés se sont même targués sur les réseaux sociaux d’avoir déjoué les règles de la Santé publique !

À mes yeux, c’est évident, on demande presque l’impossible à certains Québécois qui, systématiquement, vont oublier ces belles règles sanitaires après quelques verres. On va s’embrasser sans masque, se faire des câlins et des jeux seront organisés. N’oublions pas, également, en plus de la COVID-19, qu’il y a les risques de la grippe saisonnière et la gastro, très populaires dans la période des Fêtes. Entre vous et moi, si vous croyez sincèrement que des Québécois ne fêteront pas dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, faites-vous enlever la poignée dans le dos ! Vive la galère, ça va tricher ! Pensez-vous encore faire confiance aux Québécois ?