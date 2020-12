La solitude du proche aidant au temps du coronavirus

Depuis le début de la crise du coronavirus, au Québec, la détresse des aînés vivant en CHSLD a été largement évoquée dans les médias. Les autorités sanitaires et gouvernementales ont trouvé une solution miracle à la solitude de ces patients en fin de parcours : permettre, tout en interdisant. Les visites dans les CHSLD en zone rouge sont en effet généralement interdites sauf pour les proches aidants. Le fardeau de la compassion repose ainsi sur les épaules parfois

frêles de ces individus.

Cette solution comporte des avantages aux yeux de bien du monde. Le gouvernement préserve ainsi son image auprès du public et des médias ; les employés syndiqués de la santé peuvent se délester de certaines tâches ; et certains proches ont la possibilité de déléguer leur responsabilité en s’assurant du bien-être de leur aïeul.

Le gouvernement Legault n’a pas aidé en laissant entendre que des patients puissent sortir pour aller célébrer Noël en compagnie de membres de leur famille. Devant la gravité de la situation, il a finalement changé d’avis. Mais cela a été durement ressenti par des patients qui ont entretenu de faux espoirs.

Dans ce contexte, le proche aidant est parfois confronté à un choix. Il lui incombe de voir aux besoins d’un être cher, tout en devant composer avec le risque de contracter la maladie et de contaminer son entourage. En situation de contamination dans un établissement hospitalier, certains pourront lui reprocher d’être trop prudent et d’autres, trop téméraire. Soucieux de bien faire, il est alors jugé par tous et se sent bien seul.