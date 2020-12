Voyageurs et coronavirus: peut-on relaxer un peu?

M. Legault est scandalisé du fait que des Québécois vont séjourner dans des complexes hôteliers de type « tout inclus » pendant la période des Fêtes.

D’abord, ces voyageurs avaient le droit de se rendre dans ces endroits selon les règles en vigueur au Québec. Si on voulait empêcher ça, pourquoi n’a-t-on pas pris les mesures nécessaires dès cet été, avant que les gens réservent leurs places, en sachant que viendrait une deuxième vague cet hiver ? Probablement pour la même raison que, toujours cet été, aucune ventilation n’a été installée dans les écoles malgré le début des classes qui était prévu en septembre.

Ensuite, ceux qui s’insurgent contre ces voyageurs en les qualifiant d’égoïstes se rendent-ils compte à quel point les travailleurs du tourisme à Cuba, en République dominicaine et à la Riviera Maya ont besoin de notre apport économique actuellement ? Les dirigeants de ces pays n’ont pas le carnet de chèques de M. Trudeau pour venir en aide à leur population. On est tous bien contents de profiter de ces lieux paradisiaques quand ça va bien, mais si ça va mal, ils peuvent bien crever, n’est-ce pas ? Qui sont les véritables égoïstes ici ?

Présumons que quelques di-zaines de voyageurs reviendront au Québec porteurs du virus. La plupart d’entre eux vont se plier à la quarantaine exigée au retour et il n’y aura pas de conséquence dans leur cas. La Santé publique recense actuellement plus de 2000 cas positifs par jour ; ce qui veut dire qu’il y en a au moins le double en réalité, avec très peu de mortalité cet automne, malgré le caractère contagieux de cette maladie. Qu’est-ce que ça va changer dans le portrait global, qu’on ajoute les quelques cas venus d’ailleurs ? Lors de la première vague du printemps, bien pire que celle-ci, les hôpitaux n’ont jamais été proches de ne pas pouvoir soigner les malades.

Le coronavirus provoque actuellement une hystérie collective au Québec. Il est plus que temps de nous ressaisir. Ce virus va être parmi nous pendant longtemps malgré les vaccins, et il va falloir vivre avec. Le cancer va continuer de provoquer beaucoup plus de morts tous les jours que le coronavirus n’en provoquera jamais et on vit avec. Alors pourrions-nous relaxer un peu ?