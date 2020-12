Pour les huiles, une définition essentielle

Selon le dictionnaire du Centre national de ressources textuelles et lexicales, le mot essentiel a deux significations principales : 1. Fondamental, important. Indispensable. Principal, primordial, capital. 2. Qui est dans la nature de quelque chose ou de quelqu’un ; qui est constitutif de quelque chose. Caractère constant, distinctif des différents individus d’un genre, d’une espèce, d’une variété.

Une huile essentielle est le liquide concentré des composés aromatiques d’une plante. Elle peut avoir un goût et une odeur agréables et être utilisée en cuisine (persil, marjolaine, etc.) ou comme parfum (rose, la- vande, etc.), ou peut avoir un goût et une odeur désagréables (chou puant, Rafflesia ar- noldii, etc.), mais elle n’a rien d’essentiel et encore moins d’indispensable. Pour la majorité des gens, par contre, c’est le premier sens qui l’emporte, si ce n’est que la majorité des gens ne retient, exclusivement, que ce premier sens.

Les huiles essentielles (caractéristiques) non donc rien d’essentiel (indispensable), mais les marchands de produits naturels jouent sur cette méconnaissance du second sens pour vendre des produits qui ne sont généralement ni utiles ni, heureusement, nuisibles à la santé, ce qui pourrait ressembler quelque peu, il me semble, à une sorte de pu-blicité quelque peu trompeuse si ce n’est à une arnaque…