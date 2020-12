Du mot «délation» et de l’idée du bien commun

La désinvolture avec laquelle les diverses autorités conseillent, recommandent, réclament la délation a quelque chose de stupéfiant. Ça dénote, me semble-t-il, une certaine ignorance à la fois de la langue et de l’histoire. On n’est pas dans un pays fasciste, après tout.

Au dictionnaire : « Dénonciation, généralement secrète, dictée par des motifs vils et méprisables. » On est très loin du bien commun.

Pour ce qui est de dénonciation : « Action ou acte de dénoncer quelque chose à la justice, à l’autorité, à l’opinion publique, dans une intention généralement malveillante. » C’est plus près du porte-panier que du service rendu à la société !

Au pire, s’il faut absolument en passer par là, contentons-nous du mot signalement : « Description détaillée et méthodique d’un animal ou d’une chose permettant de le reconnaître. » C’est quand même plus décent.