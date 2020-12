Vous avez dit télétravail?

La pandémie force les entreprises à s’adapter et à se réinventer, entre autres par l’implantation du télétravail. Plusieurs d’entre elles songent maintenant à poursuivre celui-ci à long terme selon différentes formules : télétravail à temps plein, télétravail et présence au bureau combinés, ou autre. On entend aussi parler de nouveaux concepts tendance tels que « espace de bureau partagé » ou encore « fin des bureaux attitrés ». Le télétravail, qui au mois de mars semblait être une situation temporaire, pourrait devenir la norme pour plusieurs.

Malheureusement, pour de nombreux Montréalais, la vie dans un appartement 4½ ou un 5½ s’adapte plutôt mal à la nouvelle réalité du télétravail. Difficile de trouver une pièce libre pour y aménager un bureau dans un appartement comprenant chambre, cuisine, salle à manger et salon. Je cite en exemple un couple d’amis, qui travaillent depuis neuf mois dans la cuisine de leur 3½. À l’inverse, beaucoup de résidents de la banlieue ont tout à gagner de cette nouvelle réalité : espace disponible pour un bureau, temps de déplacement réduit à zéro, etc.

On voit d’ailleurs ces derniers mois, sur le marché immobilier, un engouement pour la banlieue. Les maisons unifamiliales se vendent comme des petits pains chauds. Dans la même veine, j’entrevois deux autres phénomènes qui pourraient prendre de l’ampleur dans les prochains mois et années. Premièrement, une forte demande pour les grands logements. Deuxièmement, des propriétaires occupants de plex qui reprendront un logement afin d’agrandir l’appartement principal. Ce phénomène, déjà pratiqué par des familles recherchant plus d’espace, sera amplifié par les besoins du télétravail. Bien sûr, cette option est réservée aux biens nantis, mais pourrait néanmoins devenir de plus en plus courante.

Dans cette optique, l’actuelle crise du logement à Montréal ne fera probablement qu’empirer. Est-ce vraiment la bonne approche que de vider les tours à bureaux pour mettre de la pression sur les marchés locatif et immobilier ? Le télétravail générera des économies pour les entreprises, mais c’est la population qui paiera la note. Avec les coûts exorbitants et la difficulté d’accès au logement vient l’accroissement des inégalités sociales. Il y a assurément matière à réflexion.