Merci et adieu, Camil Chouinard

Une simple notice nécrologique dans Le Devoir nous apprend le décès de Camil Chouinard le 16 décembre dernier. Cher Camil, je veux simplement te dire adieu et merci. Pendant des années, à la salle des nouvelles de Radio-Canada, tu as aidé les journalistes à améliorer la qualité de la langue parlée dans les bulletins de nouvelles. Tu écoutais et regardais chaque bulletin, prenant des notes, puis tu faisais ta tournée des membres de la rédaction, craint par certains, apprécié par la grande majorité d’entre nous.

Ton amour de la langue française était immense, comme tes connaissances. Tu corrigeais nos tics de langage, nos erreurs de syntaxe ou de vocabulaire. Toujours souriant, avec une complicité amicale et chaleureuse. Un jour, j’ai réalisé un reportage sur la grande chorégraphe Marie Chouinard. Après la diffusion, tu es venu me dire qu’elle était ta fille. Tu en étais si fier, avec raison. Tu publiais régulièrement un fascicule contenant « les erreurs en vedette ». Avec humour, sans humilier personne, tu amenais chacun d’entre nous à s’améliorer, à se montrer digne du public et de la Société Radio-Canada. Salut, vieux camarade, merci pour tout, et mes sincères condoléances à ta famille.