Croire au père Noël, malgré la COVID-19

Avis aux parents et aux grands-parents, il n’y a pas que le variant de la COVID-19 qui soit hors de contrôle, mais bien ce qu’on raconte aux enfants qui croient encore au père Noël ! Quand je repense à tout ce qui nous intriguait durant ma petite enfance : où passera-t-il, nous n’avons pas de foyer ? On me montrait la petite trappe à la base de la cheminée au sous-sol, ajoutant que, bien qu’il soit gros, il s’adapte à toutes les ouvertures ! La crédulité et le scepticisme. Et il n’y avait pas qu’un père Noël ? ! Non, mais, les adultes nous mentent-ils (ce qui était jadis un péché). Vous n’étiez plus un enfant quand vous saviez la vraie réponse.

Ajoutons la COVID-19 à l’imagination fertile des adultes voire des élus et des médecins, et les petits seront encore plus mêlés. C’est qu’ils sont eux aussi devenus des épidémiologistes en herbe. Une réponse ne suffit pas quand se multiplient les faits contradictoires. Est-il oui ou non vacciné ? Le Dr Fauci dit s’en être lui-même chargé, oui, mais le père Noël des Québécois, lui ? Et s’il est bel et bien vacciné, pourquoi ne dois-je pas l’approcher ? Puis-je lui laisser une collation ? Faut-il laisser du désinfectant pour les mains avec les biscuits et le verre de lait ? Faudra-t-il aérer le salon après son passage ? Le pôle Nord, zone verte, vraiment, François Legault ? Verte, sur le plan épidémiologique ou climatique ?

Bref, d’ici au 24 décembre, le défi sera de départager le vrai du faux afin de perpétuer le rêve des enfants qui ne sont pas entièrement dupes. Je propose de confier cette mission délicate aux grands-parents qui, on le sait, seront vaccinés en premier…