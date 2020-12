Vol de données: Alphonse et Dorimène sont gênés!

Décidément, le Mouvement Desjardins, par son laxisme impudent et impertinent, s’est fait éclabousser dans l’opinion publique. Le président en a eu pour son argent ! Près de 9,7 millions de personnes, c’est majeur, accordaient une confiance cadenassée à toute épreuve sur la sécurité et la sauvegarde de leurs données personnelles.

Malheureusement, de l’autre côté d’un bureau, un brigand d’occasion à l’esprit tourmenté préparait une douche très froide pour les membres. Par une

simple et trop facile fuite de données sur des clés USB, le vol fut un jeu d’enfant dans une fa-randole, trois petits tours et puis s’en vont ! Tout cela en échange de simples coupons de poulet, imaginez !

Devant ces faits, l’Autorité des marchés financiers et deux autres organismes avaient l’impression de s’adresser à des amateurs de ligues mi-neures, alors que Desjardins pense jouer dans les majeures. Pourtant, Desjardins connaissait la pauvre protection

offerte aux données des membres, mais on préférait baigner dans l’inaction !

Rien n’a été fait pour corri-ger une porte invitante et trop grande ouverte, une véritable gestion « au p’tit bonheur la semaine » sans protocole. Do-rénavant, comme à un enfant, on devra tenir la main à Desjardins pour le guider dans sa gestion. C’est très gênant pour Alphonse et Dorimène !