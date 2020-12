Consignes sanitaires: pandémie et moi, moi, moi

Je l’appellerai Françoise. Comme j’aurais pu l’appeler Nicole, ou Fatma, ou N’Djeba. Ou pourquoi pas Jean-Marc ou Youssef ?

À 15 h, Françoise achève l’intermède de dodo que la pandémie maudite lui concède. Sa nuit commence à 10 h. Une fois les deux filles parties à l’école. Une fois activée la mijoteuse qui les accueillera le soir avec l’amour distancié d’un repas chaud. Une fois achevée la liste des consignes laissées à la gardienne.

À 17 h, Françoise prend le chemin de l’hôpital.

Le masque, la visière, le lavage de mains obsessionnel. Oppressante routine.

Deux quarts de travail l’attendent. Seize heures à offrir du réconfort à l’humanité souf-

frante. Une humanité qui s’appelle Mme Caron, M. Loiselle, Mme Charbonneau, M. Ibrahim…

Entre deux courses aux malades, remonter le moral de la collègue Marie que les neuf derniers mois ont brisée. Apprendre dans l’ascenseur que son congé des Fêtes est reporté aux calendes grecques. Passer 16 heures en zone rouge comme en 14-18 on passait ses journées dans les tranchées. Trembler à l’idée de rapporter la saloperie à la maison. Et que les filles l’attrapent. Et qu’elles la répandent à leur tour. Et que ça ne finisse plus jamais…

Alors, pour Françoise, Nicole, Fatma, N’Djeba, Jean-Marc, Youssef et les centaines d’anonymes qui se crèvent à adoucir la douleur humaine, OUI, j’accepte d’être le petit mouton do-cile qui suit les consignes de la Santé publique. Même si elles sont tatillonnes, tâtonnantes et approximatives. Même si elles encarcanent un peu ma liberté individuelle.

Si la saloperie ne m’a pas atteint, ni dans ma chair ni dans mon gagne-pain, la moindre des choses est de faire tout en mon modeste pouvoir pour alléger le fardeau de mes frères et sœurs dévoués à nos congénères.