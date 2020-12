Le «Boxing Day» K.-O.

Dans la foulée du reconfinement partiel imposé par le gouvernement aux Québécois, le célèbre Boxing Day habituel du 26 décembre dans nos magasins n’aura pas lieu, emporté par la COVID-19. Le voilà annulé, et à mes yeux pour le meilleur et non pour le pire.

Mais doit-on s’en réjouir ? Après tout, voilà que ce sont encore nos commerçants qui écopent, vaincus par la crise sanitaire qui continue de faire des siennes.

J’avoue que je me réjouis tout de même dans les circonstances. J’ai toujours détesté ce jour noir, parce que c’en est un, semblable au Vendredi noir de novembre. J’ai toujours honni son appellation anglaise ici, au Québec. Et voilà bien un symbole du capitalisme effréné, de l’aliénation du consommateur.

Et sans vouloir faire de jeu de mots, voilà un jour noir de monde dans nos magasins. Alors, de toute façon, aurait-on pu imaginer un seul instant que le Boxing Day puisse se dérouler sécuritairement avec toutes les mesures mises en place pour freiner l’élan du trop tenace virus qui continue de frapper ?

Pourquoi ne pas en profiter pour réfléchir à la pertinence de le tenir encore, de le maintenir en place l’année prochaine et les suivantes?

Cette ruée aux aubaines a toujours été à mes yeux de trop au lendemain de Noël. Rien de tel pour faire oublier, du revers de la main, le côté sacré de cette fête, du moins de ce qui en reste. Alors, bien heureux que le Boxing Day 2020 soit mis K.-O.