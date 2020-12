Mauvais élève, le Québécois?

Il n’est pas rare de constater que les gens reviennent systématiquement à leurs anciennes habitudes dès qu’ils en ont la possibilité ! Au diable la distanciation de deux mètres et le port du masque, vive la galère et les relâchements avec les mains souillées ! On n’entend pas l’alarme !

Selon les statistiques dans notre province, seulement 46 % de la population s’engage à respecter les directives de la Santé publique. On peut conclure que 54 % des gens s’en foutent ou n’y croient pas ! On le constate clairement dans les centres commerciaux, dans un débordement de clients qui poussent à l’entrée chez Costco et dans la cohue des usagers devant la porte avant des autobus. Qu’est-ce qui presse tant ? Font-ils cela pour l’honneur d’entrer le premier ou avant son voisin dans la file d’attente et ainsi gagner un trophée ?

De nos jours, surtout en 2020, on ne doit se surprendre de rien ! Lorsque des irréductibles devront être hospitalisés pour des complications de la COVID-19, il manquera de médecins et d’infirmières. Des choix déchirants devront se faire ! Les gens seront alors victimes de leurs écarts de conduite et de leurs habitudes trop pérennes. Cette tendance se dessine lentement. Oui, le Québécois est un mauvais élève !