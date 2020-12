La régularisation comme levier de santé publique

En tant que résident du quartier Parc-Extension, j’ai lu avec intérêt les extraits de la lettre de la directrice de santé publique de Montréal à son chef, tel que rapportés dans Le Devoir du 15 décembre.

Elle résume les défis qu’il y a à encourager mes voisins à se faire dépister, même s’ils ont des symptômes de la COVID-19, car ils n’auront pas de compensation financière lors de leur isolement. En effet, sans numéro d’assurance sociale, nul ne peut bénéficier des programmes d’aide financière. « As-tu des idées, autres leviers de niveau provincial ? » demande-t-elle au Dr Arruda.

Permettez-moi de lever la main, car il existe un levier puissant qui bénéficierait grandement à mon quartier : la régularisation du statut d’immigration. Comme le réclame la juge Louise Arbour, ancienne juge de la Cour suprême du Canada et représentante spéciale pour les migrations du Secrétaire général des Nations unies, le temps est venu de donner un statut à toutes les personnes habitant le territoire québécois. Mes voisins, qui sont aux premières lignes du travail à la fois essentiel et dangereux, auraient finalement accès aux soins de santé et aux programmes d’aide gouvernementale dont ils ont tant besoin. La régularisation est un puissant levier de protection pour la santé publique.