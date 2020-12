Il y a quelques semaines, j’ai fait une randonnée au mont Saint-Hilaire. En gravissant le sommet, j’ai croisé un jeune homme, âgé de 13 ou 14 ans, qui m’a salué en me disant « Bonjour-Hi ». J’ai été incapable de répondre, tant cette salutation m’a paru incongrue, symptomatique d’un mal plus profond. Il m’a semblé qu’entendre cette expression en pleine nature, qui plus est en sol montérégien, avait réussi à m’atteindre avec un peu plus d’irritation.

Nous ne sommes pas dans un commerce du centre-ville de Montréal, nous sommes en plein cœur d’une région francophone, dans les villages d’Ozias Leduc et de Paul-Émile Borduas, là où j’ai grandi en apprenant fièrement ma langue.

J’ai peut-être à peine une décennie de plus que ce jeune homme, mais jamais je ne dirais « Bonjour-Hi », on ne m’a pas appris ça. Sommes-nous, en l’espace de quelques années, devenus une province bilingue ?

Cet exemple est anodin, mais il me semble pourtant représentatif d’une génération.

En revenant de la montagne, après avoir raconté cette histoire à des amis, eux aussi fortement préoccupés par le déclin du français au Québec, j’ai conclu : le seul bilinguisme que je tolérerai dans cette province est le « Bonjour-Kwei ».