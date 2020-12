Enseigner c’est…

Instruire, éduquer, partager, répondre à leurs questions, semer la confiance en eux, interagir en direct, encourager, calmer leurs angoisses, écouter, décrypter leur non-verbal pour déceler les joies autant que les difficultés, leur offrir un lieu sain pour étudier, travailler et socialiser, conseiller, faire partie de leur équipe, guider sans donner les réponses, leur faire prendre conscience juste par un silence bien placé, spontanément se retourner sur un 10 cents pour faire une démonstration qui fera jaillir l’éclair dans leurs yeux (et leur cerveau), inventer, créer, etc. Sinon, on ne peut prétendre véritablement enseigner.

Désolé, mais l’enseignement à distance, ce n’est pas de l’enseignement. Et l’avenir de nos jeunes se joue présentement. Les échecs et les abandons se multiplient. Les pseudoréussites se font au détriment des standards. On sacrifie une génération moins nombriliste qu’on le pense. Et on leur ment en leur disant que l’enseignement à distance, c’est aussi bon qu’en présence. Foutaises. Ils ne nous croient pas. Ils ne sont pas dupes comme les adultes.