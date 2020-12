L’épinglette du Dr Arruda

Sur une base quasi quotidienne, avec de rares absences, le Dr Arruda pénètre dans nos foyers par les points de presse à répétition. Il porte sur son veston une épinglette multicolore. Je ne sais trop si cela résonne pour le spectateur, mais il s’agit là des couleurs rappelant les objectifs du développement durable (17), soit l’agenda 2015-2030 de l’ONU et auquel le Canada souscrit. Avec raison, on peut et on doit s’émouvoir de ce que l’on traverse avec la pandémie, mais il serait aussi pertinent de se rappeler qu’au quotidien, des milliers de personnes décèdent de malnutrition, d’infection létale en raison de consommation d’eau non potable et que des millions de personnes n’ont pas un toit sur la tête digne de ce nom pour se protéger des chaleurs extrêmes ou froides. Pertinent à conserver à l’esprit avant de resombrer dans notre confort et notre indifférence avec la fin de la pandémie.