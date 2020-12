La recherche constante de l’intérêt public de Claude Castonguay

La carrière de Claude Castonguay fut exemplaire. Par la diversité de son action, la force de ses convictions, la qualité de sa réflexion, la richesse de ses analyses et la pertinence de ses recommandations dans de nombreux domaines des politiques publiques, Claude Castonguay a profondément marqué le développement du Québec moderne.

Je connais Claude Castonguay depuis le milieu des années 1960. À cette époque, j’ai eu l’occasion de travailler de très près avec lui, d’abord, lors des travaux de la Commission d’enquête sur la santé et le bien-être social et, ensuite, au ministère des Affaires sociales, alors qu’il présidait à la mise en place de réformes majeures dans les domaines de la santé, des services sociaux, de la sécurité du revenu et des professions.

J’ai alors été frappé — et cela ne s’est jamais démenti par la suite — par la capacité de Claude Castonguay de rendre intelligible une question complexe sans compromettre la rigueur du raisonnement et d’exprimer son point de vue avec calme et respect de son interlocuteur, même dans les situations les plus tendues. S’inscrivant dans une recherche constante de l’intérêt public, ces qualités rares expliquent, à mon avis, l’influence considérable que Claude Castonguay a pu exercer au fil des ans sur le contenu des politiques publiques du Québec.

Il me suffit ici de rappeler ses contributions marquantes au cours des trente dernières années sur des sujets aussi variés que l’assurance médicaments, l’excellence en santé et en services sociaux, la participation possible du secteur privé dans le système de santé, le vieillissement de la population et son impact sur les services de santé et les revenus de retraite. S’y ajoute son dernier ouvrage, tout à fait remarquable, sur l’avenir de notre système public de santé.

Unique, tant par sa qualité que par sa durée s’étendant sur six décennies, l’œuvre de Claude Castonguay témoigne d’une vitalité exceptionnelle mise au service du Québec et de l’amélioration du mieux-être de sa population.

Sur un plan personnel, je perds un grand ami.