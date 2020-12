Éthique élastique

Quand les lois ne font pas notre affaire, on les change : il ne s’agit pas là d’un message très édifiant pour la population québécoise. C’est pourtant celui que lance le premier ministre en

défendant son ministre Pierre Fitzgibbon, à qui la commissaire à l’éthique vient de recommander pour la deuxième fois un vote de blâme. Strike two. Ainsi ce n’est pas le ministre qui a fait une faute, c’est l’éthique qui n’est pas bonne. Drôle de signal quant à la capacité de cet individu de s’assumer. Et le ministre en remet : la commissaire à l’éthique ne comprend rien au développement économique ! Je ne pense pas que le fautif comprenne davantage la notion de développement équitable.

En défendant ce « modèle d’affaires », M. Legault risque d’hypothéquer son parti : les Québécois pardonnent difficilement les conflits ou apparences de conflits d’intérêts. Précisément, la politique est un terrain neutre, où les affaires doivent être complètement séparées pour pouvoir exercer une activité valable, et où doit régner une impartialité absolue. Que le premier ministre se débarrasse donc une fois pour toutes de ce boulet, de ce noyé qui risque de l’entraîner avec lui au fond de l’eau.