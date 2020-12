Qu’en dirait Louis Pasteur?

Louis Pasteur aurait une bonne raison de se retourner dans sa tombe. Aux nouvelles en boucle, on a vu certains patrons de grandes compagnies pharmaceutiques analyser à l’écran la progression fulgurante de leurs actions en Bourse. Des pics étourdissants vers le haut, comme un yo-yo magique…

Qu’en dirait donc Louis Pasteur aujourd’hui ? Lui, le fondateur de l’immunologie, lui qui a cédé tous ses droits sur les vaccins qu’il a contribué à mettre au point pour le mieux-être de l’humanité ? Après toutes ses réalisations, dont la fondation de l’Institut Pasteur, il se tournerait vers nous et dirait : « Mettez donc toutes vos énergies, toute votre science, toutes vos connaissances pour développer un vaccin capable de contrer cette menace mortelle à la grandeur de la planète. Et vendez ce vaccin à un prix accessible à tous. »

Il pourrait continuer longtemps dans ce sens, ne manquant pas de souligner au passage l’action généreuse de milliers et de milliers de personnes, médecins, infirmières, ambulanciers, aide-soignants, préposés aux malades, enseignants et autres, qui se dévouent au quotidien au péril de leur santé et de leur vie auprès de la population.

En ces temps de misère, il ferait chaud au cœur de voir les banques, les richissimes compagnies, la haute finance faire preuve d’humanité et oublier l’espace d’un instant la course effrénée au profit. Ce n’est surtout pas le temps d’aller déposer le virus de la COVID-19 sur la Lune ou sur Mars. La planète Terre est menacée de toutes parts, c’est bien plus grave que la rage canine.