Une solution pour protéger l’héritage des Sulpiciens

Deux événements récents liés aux Sulpiciens concernant la bibliothèque Saint-Sulpice et les archives conservées au vieux séminaire ont illustré de nouveau la fragilité des institutions qui soutiennent notre histoire culturelle et nationale. Le tollé et l’indignation suscités chez les politiciens, les journalistes, les archivistes, les historiens, les bibliothécaires par ces situations déplorables n’ont apparemment donné suite à aucune action selon la méthode pratiquée au Québec pour détruire, en douce, notre patrimoine.

Pourquoi ne pas réunir deux œuvres des Sulpiciens en logeant les archives du séminaire qui relatent l’histoire de Montréal depuis leur arrivée en 1657 dans la bibliothèque Saint-Sulpice, qu’ils ont fait construire au début du XXe siècle ? On pourrait y ajouter les archives des communautés religieuses qui cherchent un abri en raison de la fermeture de leurs institutions. Cette solution assurerait à la fois la conservation d’un bâtiment remarquable et la sauvegarde d’archives précieuses dont la consultation serait facilitée.

Notre collectivité est-elle à ce point pauvre et dépourvue pour se contenter de l’inaction ou, pire, serait-elle indifférente ou méprisante à l’endroit de son histoire ?