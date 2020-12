Pourquoi ce discours voulant que le vaccin ne profite pas d’une planification sérieuse ou d’un encadrement suffisant ?

Pour ma part, je me réjouis de voir que des solutions sont déjà disponibles, alors que l’on pouvait penser en mars, que deux ans pouvaient être nécessaires pour arriver à trouver un vaccin. Dans un effort exceptionnel, où il est vrai que des atouts financiers et politiques ont joué un rôle majeur pour en permettre l’arrivée, avec l’appui des chercheurs et des experts scientifiques dont on doit saluer l’efficacité.

Je tolère difficilement les propos de l’opposition qui cherche constamment les bibittes plutôt que de se réjouir que l’on puisse entamer la vaccination dès décembre. Il s’agit, à mon avis, d’un effort héroïque et je salue nos leaders dans la préparation de cette vaste opération. Tout n’est pas parfait et les erreurs, les bévues, les omissions sont possibles et même prévisibles. Mais pouvons-nous, à l’approche des Fêtes, adopter une attitude positive et nous réjouir de voir émerger une solution, qui mettra du temps à s’installer, mais qui nous permettra de voir enfin une lumière au bout du tunnel ?

C’est cela qui me motive et non pas les interminables supputations journalistiques ou celles des oppositions en mal de visibilité.

Vivement, il faut se réjouir d’entamer le temps des Fêtes dans un esprit collectif de prudence et d’esprit citoyen !