Le traversier «F.-A.-Gauthier», un bateau maudit?

Il n’y a pas à dire, la saga de ce bateau se poursuit encore. Mais quand donc la plaie se refermera-t-elle ? La confiance des usagers entre Matane et la Côte-Nord envers ce navire est aussi basse que le fond du fleuve. La clientèle est encore une fois dérangée puisque l’on annonce un retour en service du F.-A.-Gauthier à la fin de février 2021, si tout va bien et sans surprise ! Pariez qu’il y aura une prolongation dans les travaux de réparation, comme c’est l’habitude trop souvent ! Serait-il un bateau maudit à la fiabilité peu convaincante ?

La Société des traversiers du Québec ne sait plus où donner de la tête ! Imaginez, la solution du moment demeure le traversier de relève NM Saaremaa 1 qui, historiquement, possède une longue liste de problèmes et d’accidents aux abords des quais ! Rien pour ramener et augmenter la confiance chez les usagers à travers des contextes inédits ! Ce traversier qui fait office de parent pauvre, puisqu’il est beaucoup plus petit et moins puissant, comment parviendra-t-il à bien travailler à travers les éléments hauturiers que sont la marée, les forts vents et les glaces ?

À mon sens, il y a trop de vagues dans les interruptions de service. Cela a pour conséquence de créer des remous administratifs et financiers. Cela n’est certes pas à négliger. Vite, implorons l’aide du dieu Neptune !