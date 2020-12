Les enseignants et la laïcité

La Loi sur la laïcité de l’État serait discriminatoire, selon le juriste Rémi Bourget, qui représente la Fédération autonome de l’enseignement. Pire encore, elle serait aussi comparée aux lois de Nuremberg sous Hitler. Franchement déstabilisant comme comparaison !

Rappelons que la FAE compte parmi ses membres plus du tiers des enseignants québécois. Cette prise de position, qui instrumentalise certaines communautés religieuses, me met de plus en plus mal à l’aise.

Une majorité silencieuse d’enseignants, débordés par leur tâche quotidienne, n’ont tout simplement plus le temps de prendre part à cet enjeu sociétal par l’entremise d’assemblées syndicales. Pourtant, cet enjeu est déterminant pour assurer la neutralité du geste d’enseigner.

La réalité du terrain nous envoie aussi un autre message ; soit celui de l’importance de la laïcité de L’État dans nos institutions scolaires. Devoir de réserve oblige !

En n’adhérant pas à la Loi sur la laïcité de l’État (loi 21), la centrale syndicale semble occulter la mission première de l’école ; soit d’instruire et d’éduquer nos élèves, et ce, dans un contexte de neutralité.

Neutralité qui se veut inclusive puisqu’elle nous impose un devoir de réserve envers nos étudiants et leur assure, ainsi, une liberté de penser et d’agir en toute conscience. Dans ce contexte, les signes ostentatoires ne devraient tout simplement pas avoir leur place dans une salle de cours. Toutes religions confondues !

Rappelons-nous que la majorité des Québécois, de toutes les origines, ont appuyé à plus de 70 % la loi 21. Il est donc permis de croire que cette statistique représente la proportion d’enseignants adhérant à la Loi sur la laïcité de l’État. Il faudrait peut-être les écouter. Représentativité oblige !