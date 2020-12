Arrêtez de nous appeler les anges gardiens

Je vous demande et vous supplie d’arrêter de nous appeler les anges gardiens. C’est méprisant et dégradant. Un ange est une créature surnaturelle dans de nombreuses traditions. Il est envoyé de Dieu dans différentes religions.

Nous sommes bien vivantes, nous souffrons depuis des années de ce métier de soignantes. Nous sommes épuisées et plusieurs ont démissionné. C’est un métier en voie de disparition, nous sommes traitées inégalement depuis des années. C’est à croire que la femme en 2020 est bonne à la cuisine et à procréer.

Ce surnom arrange M.Legault, afin de ne pas négocier correctement avec une grande majorité de femmes. C’est doux et ça enlève tout le sérieux de notre travail aux yeux de la population. C’est dégradant et méprisant. Pourquoi ne pas appeler les médecins des anges gardiens? Parce que le gouvernement n’a pas à négocier avec eux. Ils ont été grandement rémunérés. Et ce sont des ministres masculins qui se sont bien organisés pour renchérir leurs salaires.

Je vous en supplie à nouveau, ne jouez pas le mépris du gouvernement, appelez-nous les infirmières et les préposées aux bénéficiaires, qui travaillent durement, en ce temps de pandémie, et qui n’ont pas besoin d’être méprisées à nouveau en lisant les grands titres des journaux.