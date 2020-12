Mise à jour économique

En maximisant la capacité d’endettement du Canada, Justin Trudeau paie pour maintenir des entreprises en vie et permet à des employés de garder leur emploi. L’illusion consiste à penser que l’on stimule l’économie, mais, en réalité, une fois l’aide financière de l’État abolie, ces entreprises vont se serrer la ceinture et réduire leur activité économique pour équilibrer leur budget. Alors le ralentissement se fera sentir, les mises à pied reprendront, et il n’y aura pas d’autre solution que de revenir aux programmes d’aide financière. À la place d’une mise à jour, Justin Trudeau impose un cercle vicieux. Sous couvert d’une rhétorique morale à saveur électorale, il ne crée rien d’autre que du mépris envers les plus démunis en dilapidant l’argent des contribuables. Était-il si difficile que cela de présenter des mesures ciblées, comme le réclamait l’opposition ? Faut-il rappeler que ce gouvernement est minoritaire ?