Je proteste et je dénonce!

Dans le contexte actuel, il est encore moins facile qu’en temps normal d’obtenir dans un délai raisonnable les services de santé pour lesquels, pourtant, nous investissons déjà la moitié du budget du Québec. Mais au privé, c’est possible, car il n’y a pratiquement pas d’attente, moyennant paiement, bien sûr !

J’en ai fait la troublante expérience fin septembre à la suite d’une demande de consultation faite en début d’année par mon médecin de famille. Étrangement, la priorité de ma demande a été abaissée par le « chirurgien répondant » sans qu’on m’ait appelé ou rencontré. Cela, au motif que les listes d’attente sont très longues et qu’il n’y a ni locaux ni temps à l’hôpital pour voir des patients.

On m’a ensuite informé qu’une consultation serait possible dans la clinique d’un groupe bien connu de la région de Québec. Celui-ci plastronne d’ailleurs, se présentant comme « la meilleure alternative au système de santé public ». Le système de santé privé est pour celui-ci une excellente option pour un accès rapide aux soins.

Bien sûr, c’est possible moyennant des frais importants, qu’il s’agisse de médecine familiale, de médecine spécialisée ou d’autres services de santé. Bref, si vous en avez les moyens, pas de problème, c’est accessible !

Nous sommes en plein système à deux vitesses, n’est-ce pas ?

D’un côté, le système public exsangue, en déficit de ressources humaines et physiques malgré ce que l’on paie déjà. De l’autre, un système privé de plus en plus pesant, qui saigne le public d’une partie de ses ressources médicales ou infirmières… et qui tarifie.

Pour ma part, même si j’estime en avoir les moyens, je préfère me priver de ceux-ci plutôt que de payer deux fois tout en graissant le système privé dont les principaux acteurs sont d’ailleurs déjà trop payés.

Quand mettrons-nous enfin le poing sur la table pour que cessent cette dilapidation, ce gaspillage, cette déprédation et ce désordre ?