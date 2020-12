Cri du coeur d’un Québécois dit «de souche»

Depuis quelque temps, les manifestations de frustration et d’inconfort de Québécois ayant de la difficulté à se reconnaître et à se sentir chez eux au Québec sont de plus en plus insistantes et ont souvent pour effet de mettre ceux que l’on qualifie de Québécois « de souche » (dont je suis) sur la défensive, pour ne pas dire au banc des accusés. Devant ces demandes pressantes d’ouverture à l’autre, d’effort accru de compréhension de ma part, j’ai parfois envie de mettre un miroir devant moi et de retourner ces demandes à mes interlocuteurs.

Par exemple, est-ce que vous vous rendez compte que votre acceptation béate du Bonjour-Hi m’agace ; que votre indifférence envers notre combat pour la langue française me désole ; que votre refus de la loi 101 me chagrine ; que vos demandes irresponsables du droit d’accès à l’école anglaise me choquent ; que votre ignorance de la culture québécoise me blesse ? Êtes-vous conscients de notre sensibilité relative à ces questions ?

Que savez-vous du carcan de conservatisme religieux que nous avons eu à supporter pendant des décennies, jusqu’au début des années soixante, et de ce qui a entraîné la Révolution tranquille ? Avez-vous déjà écouté la chanson de Félix Leclerc L’alouette en colère pour savoir pourquoi est né le PQ ? Avez-vous lu Nègre blanc d’Amérique de Pierre Vallières pour savoir pourquoi a existé le FLQ ? Connaissez-vous le texte Speak white de la poète Michèle Lalonde, pour comprendre notre intolérance à toute forme de domination de l’anglais au Québec ? Avez-vous vu l’excellent film La passion d’Augustine de Léa Pool, pour savoir comment, dans les années soixante, nous avons sans ménagement décapuchonné les bonnes sœurs et comprendre pourquoi nous éprouvons une aversion viscérale envers toute forme de prosélytisme religieux ? Vous êtes-vous déjà interrogés sur les raisons de notre insécurité culturelle et linguistique, qui parfois prend malheureusement la forme d’une indifférence, d’une fermeture ou d’un manque d’accueil à votre égard ? Vous l’êtes-vous déjà demandé ?

Bon ! Une fois constaté le fait que la réalité sociopolitique du Québec fait de nous deux fragilités tiraillées par des forces qui parfois nous séparent, on fait quoi ? Je vous dirais qu’à part un effort véritable de reconnaissance mutuelle et de compréhension réciproque de nos fragilités respectives, je vois peu de solutions.