Vive l’Écosse et les menstruations!

Incroyable, l’Écosse serait devenue le premier pays de la planète qui offre des produits menstruels aux femmes. En prime, les membres du Parlement auraient adopté cette loi… à l’unanimité !

Dommage que cette fichue COVID et les sautes d’humeur de Donald Trump retiennent toute l’attention des médias en ce moment. Car cette nouvelle mérite qu’on s’y arrête. Pourrait-on réaliser quelque chose de similaire ici, un projet que certaines personnes n’hésiteraient pas à qualifier d’hérésie ? On se souviendra que la proposition du gouvernement Trudeau d’offrir des produits menstruels à ses fonctionnaires n’avait pas scandalisé que Maxime Bernier. Bien sûr, on peut se consoler en songeant qu’au moins la taxe tampon a été abolie en 2015. Ou encore que certains conseils municipaux offrent actuellement des subventions aux femmes désireuses d’acheter des produits menstruels durables.

Combien d’États emboîteront le pas à la première ministre d’Écosse, Nicola Sturgeon ? Euh, le fait que la plupart des pays soient dirigés par des hommes n’aide sûrement pas la cause. Et avouons-le, même au Québec, les menstrues, ça nous fait rougir…