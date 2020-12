Les profs risquent leur santé

Outre le nombre d’élèves, le manque de services, la qualité de l’air et la ventilation dans les classes, il y a la pression de la direction et des parents concernant la réussite et les comportements des élèves, l’exigence des cours en ligne, des milliers de messages quotidiens à lire et la privation de Noël cette année. Dans ce tourbillon, tout montre que la santé des profs est menacée. Tout va comme si cette dernière n’avait pas une grande importance aux yeux du monde ou de la société. Quand les médias parlent de nous, c’est pour nous reprocher de bénéficier de trois mois de vacances rémunérées, de l’intransigeance et la fermeture d’esprit de notre syndicat par opposition à l’ouverture dont fait preuve le gouvernement. Pourtant, ces derniers temps, nous avons assisté à de tristes situations mettant quotidiennement à risque la santé des profs. [...] Au début de l’année scolaire, dans la salle des profs, une enseignante a laissé tomber ces paroles : « ON NOUS ENVOIE À L’ABATTOIR. » Après quelques semaines, on a pu assister à des scènes hallucinantes et troublantes. Par exemple, on a mis subitement fin à un cours pour envoyer les élèves en confinement parce qu’ils étaient infectés après une première période ; une autre fois, un groupe tombe en confinement à la deuxième période. De telles situations nous interpellent et nous rendent perplexes. Ce qui, certes, peut avoir un impact néfaste sur notre santé mentale. Oui, on nous demande sans arrêt d’être résilients et bienveillants, mais on ne peut pas rester passivement à absorber des risques et des frustrations de la sorte. En effet, dans un contexte où on parle constamment de pénurie de profs, on devrait traiter mieux les profs qui sont en fonction. Ils méritent mieux que cela. Le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, a clamé dernièrement avec fierté que 97 % des élèves vont à l’école depuis l’ouverture des classes ; il semble oublier que c’est, en grande partie, grâce aux profs qui risquent leur santé parce qu’ils adorent ce qu’ils font ! [...]