Je tiens en quelques mots à réagir aux nombreux commentaires qu’a suscités ma lettre d’opinion intitulée « Alerte à l’imparfait », publiée dans Le Devoir du samedi 28 novembre. Jamais je n’aurais cru qu’en écrivant un texte qui se voulait ironique, et qui, je le précise, n’était qu’une mise en scène, une fiction qui, comme toute fiction, peut s’inspirer de faits réels sans pour autant les reproduire exactement — je n’engueule pas les vendeuses de chocolat, pas plus que les commis d’épicerie —, je provoquerais de tels émois. Je m’excuse donc auprès de ceux et celles que mes propos ont pu blesser, car mon intention n’était que de dénoncer un emploi dont je ne comprends pas la prolifération. À ce sujet, je remercie Jean-Pierre Proulx de m’avoir ouvert les yeux sur l’existence de l’imparfait forain. Mea culpa, j’aurais dû pousser mes recherches un peu plus loin. Cela dit, ce n’est pas parce qu’un usage existe qu’il faut nécessairement l’encourager ou le défendre. On peut s’en amuser, ainsi que le fait monsieur Proulx, et on peut se désoler de le voir soudain gagner du terrain, ce qui est mon cas. Loin de moi l’idée, par ailleurs, de vouloir m’adonner à la censure linguistique. Je suis plutôt de celles qui croient à l’évolution de la langue, à sa diversité, à la richesse des parlers régionaux, mais quand une pratique défie la logique, il m’arrive de me demander si quelque chose ne m’a pas échappé. J’ajouterai enfin, à l’intention des lecteurs et lectrices qui auraient mal interprété mes propos, que je ne jetais pas la pierre, dans mon article, aux jeunes et moins jeunes travaillant avec le public (pour qui j’ai le plus grand respect, soit dit en passant, compte tenu de leurs tâches parfois ingrates), mais que je m’y interrogeais simplement sur l’origine d’un usage de plus en plus fréquent. Et que cet usage soit davantage répandu dans le domaine du commerce, où l’on emploie surtout des jeunes, je n’y peux rien. C’est ainsi.