L’«imparfait forain» fait partie du trésor de la langue française

L’écrivaine Andrée Michaud a déclenché une tempête d’indignations avec son texte « Alerte à l’imparfait », publié dans l’édition de samedi dernier de ce journal. En commandant un café, raconte-t-elle, elle s’est fait demander par un jeune homme : « Preniez-vous du lait ? » Et ce n’était pas la première fois qu’elle était confrontée à ce curieux usage de l’imparfait.

Je comprends parfaitement son étonnement pour avoir vécu la même expérience. J’habite l’été dans le Bas-Saint-Laurent. J’entre un jour chez ma coiffeuse de Trois-Pistoles. Elle me demande, avant même de me faire asseoir dans sa chaise : « On les lavait ? » C’était pourtant la première fois que je la voyais !

Quelques jours plus tard, à Esprit-Saint (c’est dans l’arrière-pays de Saint-Fabien), le pompiste me demande : « On le remplissait ? » Et encore, quelque temps après, à Dégelis, le caissier du dépanneur où je me suis acheté un sac de croustilles, m’interroge : « On prenait autre chose ? » Et chaque fois, ce sont des jeunes qui ont utilisé cette forme de l’imparfait.

C’en était trop drôle ! J’ai raconté ces anecdotes sur la page Facebook familiale. Quelques heures plus tard, ma fille enseignante explique, sources à l’appui : « C’est l’imparfait forain ou commercial. »

En effet, plusieurs grammairiens rapportent cet usage, un peu vieillot, mais encore bien présent en France comme ici. On peut les lire en ligne. C’est une forme de politesse proche de l’imparfait d’« atténuation », comme dans : « Je voulais vous dire de ne pas vous en faire avec ça » !

En relisant Mme Michaud, on constate qu’elle a pressenti cet usage. C’était peut-être là, écrit-elle, « une forme de politesse ou de soumission linguistique signifiant qu’on ne veut pas presser le client ». En effet, c’est bien la fonction de l’« imparfait forain ». Mais elle s’est empressée de rejeter cette hypothèse.

Plusieurs lecteurs en ont remis sur la page Facebook du Devoir. Ils y ont vu une preuve de plus de la décadence du français oral. Ils avaient tout faux !

Comme le chante Yves Duteil à propos de notre langue : « Elle offre les trésors de richesses infinies. » En effet !